Helge Adolphsen ist unser Mensch des Monats

Helge Adolphsen war 18 Jahre lang Hauptpastor im Hamburger Michel. Seit 25 Jahren moderiert er die „Blankeneser Gespräche“. Doch in diesen Corona-Zeiten ist dieses Format leider undenkbar…

Vierzig Menschen die Hände schütteln, anderen zuwinken und mit Gästen diskutieren – all das ist erst einmal Geschichte. Doch diese Zeit kommt wieder. Und so stellen wir in der neuen KLÖNSCHNACK-Ausgabe den lutherischen Theologen Adolphsen als Menschen des Monats vor, der bereits seit einigen Jahrzehnten theologische Gespräche und Diskussionen mit einem spürbaren Lokalempfinden prägt.

