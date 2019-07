Helga Schäfer ist unser Mensch des Monats

Helga Schäfer ist eine Charity-Lady und eine Glücklich-Macherin. Mit ihrer Event-Firma eHventS organisiert sie viele Charity-Veranstaltungen. Sie ist unser Mensch des Monats.

Alle Menschen sind gleich, doch nicht allen Menschen geht es gleich gut. An dieser Situation möchte Heike Schäfer etwas ändern und macht in unserem kurzen Interview immer wieder deutlich, dass sie eine echte Menschenfreundin ist. „Ich trage mein Herz auf der Zunge, bin authentisch und kann mit allen reden – ob Promi oder „kleiner Mann.““, so Schäfer. Privat ist sie nach vielen Stationen im Hamburger Westen angekommen und organisiert von dort aus verschiedene Charity-Events.

