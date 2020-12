Nikolaus und Co.: Wer bringt eigentlich die Geschenke?

Um die Weihnachtsgeschichte herum ranken sich viele Mythen und in jedem Land wird eine andere Geschichte erzählt. Und über allem steht die Frage: Wer bringt die Geschenke? Der Nikolaus? Der Weihnachtsmann oder Väterchen Frost? Eine Spurensuche.

Zunächst muss festgehalten werden: Es gibt nicht die eine oder richtige Weihnachtsgeschichte. Fest steht nur, dass nur Eltern wissen, dass sie die Geschenke bringen und kein Weihnachtsmann, Nikolaus oder Christkind. Stellt sich nur die Frage, was den Kindern erzählt wird und da gibt es in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Erzählungen. In unserem Artikel „Wer bringt die Geschenke?“ gehen wir auf Spurensuche – mit und ohne Rentiere.

