Das Freilichtmuseum am Kiekeberg macht Gechichte erlebbar

Es gibt herkömmliche Freilichtmuseen und es gibt Theaterstücke und Filme, die unsere Geschichte hervorragend dokumentieren. Das Freilichtmuseum am Kiekeberg in Harburg kombiniert beides und macht Geschichte erlebbar.

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg ist in diesem Jahr mehr als ein Museum. An verschiedenen Wochenenden führt uns das etwas andere Museum die Geschichte unserer Ahnen auf eindrucksvolle Art und Weise vor Augen. Unter dem Motto „Gelebte Geschichte“, werden nicht bloß altertümliche Gegenstände, Räume und Häuser aus den Jahren 1804, 1904 und 1945 gezeigt. Ehrenamtliche Schauspieler werden Teil des Museums und interagieren mit den Besuchern, um Geschichte konkret und erlebbar zu machen.

