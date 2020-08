Fabian Fehlauer ist unser Mensch des Monats

Dr. med. Fabian Fehlauer ist Gründer und Leiter des Strahlenzentrums in Hamburg. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern mit Krebserkrankung zu helfen und hat dazu mit weiteren Freunden den Verein „Hamburger Sternschnuppe e.V.“ gegründet. Er ist unser Mensch des Monats.

Als Fabian Fehlauer an einem Kongress in Bukarest teilnahm, haben er und seine Ehefrau festgestellt, wie katastrophal die Ausstattung der Kinderonkologie in Rumänien ist. Ein Zustand, den sie mit dem Verein Hamburger Sternschnuppe e.V. ändern wollen. Neues Equipment soll so in unterentwickelten Ländern ankommen. Außerdem setzt sich der Strahlenarzt dafür ein, dass auch mittellose Kinder mit Krebsdiagnose eine Strahlentherapie erhalten.

