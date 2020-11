Die „Engel in den Straßen“ sind unsere Menschen des Monats

Yvonne Bigl, Michael Weyh und Raimar Bumann machen einen außergewöhnlichen Job. Die Hamburger*innen helfen als „Engel in den Straßen“ seit fast sieben Jahren den Wohnungslosen unserer Stadt. Sie sind unsere Menschen des Monats.

Es gibt knapp 2.000 Obdachlose in Hamburg. Gerade zur kalten Jahreszeit fehlt es dabei an vielem – vor allem warme Kleidung sind oft Fehlanzeige. Bigl, Weyh, Bumann und etwa 100 weitere Ehrenamtliche unterstützen das Wohnungslosen-Projekt, das im übrigen kein eingetragener Verein ist. Sie haben einfach Lust denjenigen zu helfen, die es nicht so gut haben wie sie. Sie sammeln, lagern und verteilen die Spenden alle drei Wochen auf dem Parkdeck der Rindermarkthalle.

