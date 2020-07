Warum der Elbuferwanderweg in diesem Jahr genau das richtige Reiseziel ist

In diesem Jahr ist alles anders. Die Menschen scheuen sich davor, ins entfernte Ausland zu reisen, generell zu reisen. Darum möchten wir in der aktuellen KLÖNSCHNACK-Ausgabe ein Ziel vorstellen, das wir neu entdeckt haben – den Elbuferwanderweg.

20 Kilometer lang ist der Elbuferwanderweg, der in Wedel am „Willkomm Höft“ beginnt und am Fischmarkt von St. Pauli endet. Wer in Hamburg wohnt, fährt tatsächlich erst einmal mit der S-Bahn direkt bis nach Wedel, um von dort in Richtung Hamburger Hafen zu laufen. Auf dem Weg befinden sich zahlreiche Cafés, Restaurants und Strandbars sowie viele Sehenswürdigkeiten und kulturelle Höhepunkte.

