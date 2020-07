Daniel Kiwitt ist unser Mensch des Monats

Daniel Kiwitt ist Diakon und Vorsitzender der Hilfsorganisation „Mandelzweig Projekthilfe e.V.“. Dank seiner Unterstützung ist es gelungen, mehr als 2.000 Schutzmasken für indische Teearbeiterfamilien bereitzustellen. Er ist unser Mensch des Monats.

Die Wedeler Mandelzweig-Projekthilfe hat unter dem Vorsitz von Daniel Kiwitt ein Nothilfe-Programm für TeearbeiterInnen im indischen Bundesstaat Assam gestartet. In Zusammenarbeit mit örtlichen Kirchen und Institutionen ist es so bereits gelungen, 2.250 Schutzmasken zu nähen und zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise soll ein möglicher Corona-Ausbruch auf den Teeplantagen verhindert werden. Unterdessen bittet Kiwitt um weitere Hilfen: „Spenden von Privatleuten, aber auch von Firmen, die sich finanziell an der Projektarbeit beteiligen möchten, sind herzlich willkommen“.

