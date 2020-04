Ausblick: Wie Corona unser Land verändern wird

Corona wird unser Land verändern. Daran gibt es für unseren Redakteur Tim Holzhäuser keinen Zweifel. In seinem Artikel lädt er uns zu einem Streifzug ein und gibt einen Ausblick, worauf wir uns einstellen können.

Die Krise als Chance. Ein Satz, der in diesen Zeiten immer wieder zu hören ist. Tatsächlich kann sich unser Land zum positiven verändern. Das betrifft zum einen die Arbeitswelt: In Zukunft wird das Home Office vermutlich nicht mehr in Frage gestellt. Stattdessen wird eher danach gefragt, was dagegen spricht. Damit kann sich auch die Pendler- und Verkehrssituation in den Städten entspannen. Und auch in der Politik wird die Corona-Pandemie wohl zu einem Erstarken der Mitte und zur Schwächung der Ränder führen.

