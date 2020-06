Zur Corona-Zeit: Eine Blankeneserin in New York

Sophie Grützner ist eine Blankeneserin in New York. Die Redakteurin hat dort ihren Lebensmittelpunkt und beschreibt uns ihre Eindrücke während der Corona-Pandemie.

In Europa ist man während der Corona-Krise nicht selten um Superlative bemüht. „Die stärksten Einschränkungen seit dem Zweiten Weltkrieg“, die „größte Gesundheitskrise seit der spanischen Grippe“. Auch Sophie Grützner, Redakteurin und Blankeneserin in New York hat unvergleichliche Erfahrungen während der Corona-Zeit in New York gemacht. Sie vergleicht die Zeit nach dem 11. September 2001, als menschenleere Straßen die vermeintliche Stadt, die niemals schläft, zu einer Geisterstadt gemacht haben. Gleichzeitig erzählt sie von den positiven Dingen, die sie während der Krise erlebt hat…

