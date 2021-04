Neu-Blankeneser Hugo Egon Balder im Interview

Eigentlich wollte Hugo Egon Balder längst nach Blankenese gezogen sein. Vor einem Jahr hat es endlich geklappt. Nun ist der Moderator angekommen und stellt sich den KLÖNSCHNACK-Fragen.

Bereits mit 17 Jahren spielte der heute 71-jährige Moderator mit seiner Band im Club „Top Ten“ in Hamburg. Seit dem zieht es Balder immer wieder in die Hansestadt und wäre RTL damals nicht nach Köln gegangen, wäre er vermutlich längst Hamburger. In unserem Interview ist der Showmaster offen für alle Fragen und um keine Antwort verlegen. Gleichzeitig blickt der Neu-Blankeneser auch nachdenklich auf sein Leben zurück.

