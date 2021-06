Mein Arbeitsplatz – Gepäckmanagement am Flughafen

Waldemar Raabe sorgt für die Sicherheit des Gepäcks am Hamburg Airport. Er ist Gruppenleiter im Bereich Gepäckmanagement.



Vielfältige Arbeit

Am Flughafen leitet Herr Raabe ein 18-köpfiges Team. Daher sind Personalgespräche ein wichtiger Teil seines Jobs: Absprache ist alles. Die Arbeit sei sehr vielfältig, so Raabe. Denn der reibungslose Betrieb der Anlage müsse immer gewährleistet sein. Er beschreibt das so: „Ich kümmere mich mit meinem Team darum, dass Ihr Gepäck pünktlich im Flugzeug ist. Wir sind für den reibungslosen Betrieb der Gepäckförderungsanlage zuständig.“ Das bringt so einiges mit sich. Und wenn mal der Gepäckanhänger abreist, muss auch dafür eine Lösung gefunden werden.

Den kompletten Artikel hierzu finden Sie auf Seite 114 der aktuellen Klönschnack-Ausgabe 06 / 2021.

Wir haben für Sie auch einen spannenden Youtube-Beitrag zun Thema gedreht, den Sie hier finden: https://youtu.be/tgBrJx-i5vo