Spielend durch den Sommer mit der Bücherhalle

Pünktlich zum Ferienbeginn 2021 startet das Sommerferienprogramm der Bücherhallen. Unter dem Motto „Spielend durch den Sommer“ können Kinder sich in der Bücherhalle Elbvororte bis 4. August 2021 mit brandneuen Büchern, Spielen, E-Books, Filmen und Hörbüchern die Zeit vertreiben. Kreative Veranstaltungen begleiten das Programm online und in der Bibliothek. Zum Auftakt liest Kinderbuchautorin Anna Böhm aus ‚Die Tierpolizei‘ per Livestream aus dem Gästehaus des Hamburger Senats. Das Ferienprogramm ist kostenfrei.

Auf die Bretter, fertig, los!

Spielen geht immer und überall: Ob lustige Brettspiele, aufregende Game-Duelle oder Bewegungsspiele an der frischen Luft – Titel wie ‚Raffi Raffzahn‘ oder der ‚Maker Workshop‘ verwandeln diesen Sommer in ein Kinderspiel. 45 exklusive Medien, tolle Workshops und kreative Aktionen wie der ‚Cup Song‘ warten auf die jungen Club-Mitglieder!

Die Bücherhalle Elbvororte hat einige Aktionen zum Mitmachen geplant. Zum Beispiel „Spiele zum Selbermachen to go“, Austoben an einer Fußballwand oder ein abwechslungsreiches „Sommerfest der Farben“.

Das Ferienprogramm ist für alle Hamburger Kinder von sechs bis 12 Jahren kostenlos. Bei der Anmeldung erhalten die jungen Mitglieder ein buntes Armband und haben für sieben Wochen die Möglichkeit, das gesamte Angebot der Bücherhallen zu nutzen. Übrigens: Dieses Jahr feiert das Ferienprogramm seinen 10. Geburtstag und hält an allen 35 Standorten und digital spannende Gewinnspiele bereit.

Informationen zur Auftaktveranstaltung und zu allen Veranstaltungen stehen ab Anfang Juni unter www.hamburg53grad.de sowie unter www.buecherhallen.de/elbvororte.