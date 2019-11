Rosengarten-Ehestorf. Weihnachtszauber am Kiekeberg: Auf dem weitläufigen Museumsgelände entdecken Besucher einzigartiges Kunsthandwerk am ersten und dritten Adventswochenende. Alle Waren der 120 Aussteller sind dabei selbst gefertigt. Zu den Weihnachtsmärkten ist der Museumseintritt für Erwachsene auf 6 Euro reduziert, Besucher unter 18 Jahren und Fördervereinsmitglieder haben freien Eintritt.

Zu den Weihnachtsmärkten der Kunsthandwerker sind die traditionellen Gebäude und Gärten in warmes Licht getaucht. An beiden Adventswochenenden zeigen jeweils verschiedene Aussteller aus ganz Deutschland hochwertige Unikate: Kunst aus Glas, Porzellan und Kupfer, Gold- und Silberschmuck sowie traditionelle Weihnachtskrippen. Hier gibt es individuelle Geschenkideen wie Feuerkörbe aus Schiffstahl, Holzkunstwerke, Web-, Seiden- und Lederwaren sowie Hüte und Kappen.

Am dritten Advent erleben Interessierte außerdem, wie der Glasbläser am Ofen Glas herstellt. Für Kinder gibt es ein glänzendes Mitmachprogramm: Sie schleifen Bernsteine oder backen Süßes in der Weihnachtsbäckerei.

Die Museumsbäckerei bietet Punsch und Weihnachtskekse. Das Rösterei-Café „Koffietied“ serviert selbst gerösteten Kaffee und hausgemachten Kuchen. Norddeutsche Gerichte gibt es im Museumsgasthof „Stoof Mudders Kroog“.

29. November, 14 bis 20 Uhr, 30. November und 1. Dezember, 10 bis 18 Uhr

13. Dezember, 14 bis 20 Uhr, 14. und 15. Dezember, 10 bis 18 Uhr

Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten-Ehestorf