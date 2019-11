Die 7 besten Weihnachtsmärkte in Hamburg 2019

Schön, schräg und originell. Jedes Jahr finden mehr als 20 Weihnachtsmärkte in Hamburg statt und wie jedes Jahr stellen wir uns die Frage: Wo gehen wir hin? Ein Überblick über die originellsten Weihnachtsmärkte 2019:

1. Weihnachtsmarkt Ottensen

Der Weihnachtsmarkt in Ottensen zeigt sich auch in diesem Jahr so bunt wie der Stadtteil selbst. Kunsthandwerk, Glühwein, Bühnenprogramm und jede Menge weiterer Leckereien werden hier geboten.

Öffnungszeiten: 25. November bis 23. Dezember (Mo-Mi 11:00 – 21:00, Do – Sa (11:00 – 22:00), So (12:00 – 20:00)

Wo: Ottensener Hauptstraße

2. Christgrindelmarkt

Die Hamburger können sich hier bereits zum siebten Mal auf ein vielfältiges Kulturprogramm und jede Menge kulinarischer und weihnachtlicher Spezialitäten freuen.

Öffnungszeiten: 20. November bis 23. Dezember, 12-22 Uhr

Wo: Allendeplatz

3. Klein und gemütlich: Der Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel

Zwischen Stadthausbrücke und Rödingsmarkt, auf einer Fleetinsel, versteckt sich ein gemütlicher und besinnlicher Weihnachtsmarkt mit maritimem Flair. Zwei Segel-Oldtimer aus dem Museumshafen Övelgönne erstrahlen zudem in weihnachtlichem Licht

Öffnungszeiten: 25. November bis 23. Dezember, 12-21 Uhr

Wo: Haltestelle U Rödingsmarkt / S Stadthausbrücke

4. Winter Pride in St. Georg

Hamburgs einziger schwul-lesbischer Weihnachtsmarkt lädt wieder zu jeder Menge Programm und gemütlichem Glühweintrinken – und das unweit des Hauptbahnhofs.

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, So-Do (12:00 – 22:00), Fr & Sa (12:00 – 0:00)

Wo: Parkplatz Lange Reihe / Ecke Kirchenallee

5. HafenCity Weihnachtsmarkt

Trotz moderner Architektur ringsum, ist dieser Weihnachtsmarkt am Überseequartier nicht weniger gemütlich. Vor allem ist er besonders. Die Eisbahn wird am 29. November um 18:30 feierlich eröffnet.

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, 12-20:30 Uhr (am 24. und 25. Dezember geschlossen)

Wo: Überseequartier / HafenCity

6. Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg

Der Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg zählt zu den stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten und kommt ohne Kitsch und Bling-Bling aus. Ein besonderes Highlight, insbesondere für die Kleinen, sind die Märchenschiffe am Alsteranleger.

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, 11-21 Uhr (24. & 25. Dezember geschlossen)

Wo: Jungfernstieg

7. Santa Pauli – einer der „geilsten“ Weihnachtsmärkte in Hamburg

Mitten im Rotlichtviertel, auf dem Spielbudenplatz an der Reeperbahn, hat sich „Santa Pauli“ längst zu einem traditionsreichen, aber schrillen Weihnachtsmarkt entwickelt. Dieses Jahr im Angebot: Kaminlounge, Cocktail-Bar, Pornokaraoke, Men-Strip und Pink-Christmas-Disco (teilweise erst ab 18 Jahren).

Öffnungszeiten: bis 23. Dezember, 16-23 Uhr (Do bis 0:00, Fr & Sa 13-1 Uhr, So 13-23 Uhr), 24.11. geschlossen (Totensonntag)

Wo: Spielbudenplatz / Reeperbahn