Ab sofort werden die Weihnachtsbäume in Hamburg eingesammelt

Weihnachten ist vorbei, das heißt auch: Zeit für die alljährliche Entrümpelung von weihnachtlichen Accessoires. Eines der sperrigsten ist der obligatorische Tannenbaum. Ab sofort werden die Weihnachtsbäume in Hamburg von der Stadtreinigung eingesammelt.

Ende letzten Jahres haben viele Menschen Weihnachtsbäume gekauft, um ihre Häuser für das Fest zu schmücken. Von nun an können die Menschen ihre Bäume auf öffentlichen Plätzen und Straßen entsorgen und die Stadtreinigung wird sie einsammeln. Doch es ist notwendig, auf die Termine für jeden Bezirk zu achten. Alternativ können die Bäume auch zu einem Recyclinghof transportiert werden.

Die Abholung ist für Privathaushalte kostenlos. Voraussetzung ist, dass die Bäume kleiner als 2,50 Meter und ohne Baumschmuck sind. Die Bäume müssen so an den Straßenrand gestellt werden, dass sie den Verkehr nicht gefährden und niemanden stören. Außerdem sollten keine Holzkreuze am Stamm befestigt sein.

Hier ist eine Liste der Bezirke und Termine, an denen die Stadtreinigung die Weihnachtsbäume in Hamburg einsammeln wird: