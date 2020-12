Auch Hamburg bis 10. Januar im Teil-Lockdown

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am vergangenen Mittwochabend, Deutschland sei noch „sehr weit“ von dem erwarteten Zielwert zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie entfernt. Die Zahl der Todesopfer ist nach wie vor hoch. Das gilt auch für Hamburg und so gilt der verlängerte Teil-Lockdown bis 10. Januar auch für die Hansestadt. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels…

Merkel sagte auch, die Zahl solle in sieben Tagen 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreichen. In den letzten Tagen sind die Neuinfektionen zurückgegangen, aber der erwartete Effekt des teilweisen Lockdowns hat sich noch nicht eingestellt. Und so hat auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher den Beschluss der Regierung und der Bundesländer, einer Verlängerung des Teil-Shutdowns bis zum 10. Januar, mitgetragen.

Dank Teil-Lockdown: Corona-Zahlen sinken in Hamburg

In Hamburg ist die Inzidenz der Coronavirus-Fälle am Mittwoch auf 93,8 gesunken. Tschentscher sagte, selbst wenn sich die jüngste positive Entwicklung in der Hansestadt fortsetze, sei es ungewiss, wie sich die Feiertage auswirken werden. Er betonte, dass aufgrund des Rückgangs zu Weihnachten und Neujahr nicht erwartet wird, dass die Zahl der Infektionen bis Anfang dieses Jahres weiter sinken wird. Daher schließt er eine Verkürzung des Teil-Lockdowns für weitgehend ausgeschlossen.

Obwohl die Restriktionen bis Januar andauern, können Gäste, die ihre Familien besuchen, vom 23. Dezember bis zum 1. Januar wieder in Hamburger Hotels untergebracht werden. Viele Hotels haben jedoch seit Anfang November, als die Maßnahmen beschlossen wurden, geschlossen.