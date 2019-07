Wechselhaft: So wird der Sommer in Hamburg 2019

Während wir im vergangenen Jahr noch von der Sonne verwöhnt wurden, zeigt sich der Sommer in Hamburg in diesem Jahr von der eher trüben Seite. Doch es gibt einen Lichtblick…

Ein paar nette Tage gab es zwar schon in diesem Sommer, doch so richtig will die heiße Jahreszeit diesmal nicht in Schwung kommen. Auch in den nächsten Tagen sind die Aussichten eher trübe. Zwar werden zum Wochenende die Temperaturen wieder steigen (etwa 22 Grad), doch es bleibt wechselhaft, bewölkt und bereits am Freitag ist mit kräftigen Regenschauern zu rechnen.

Sommer in Hamburg: Ende Juli wird’s besser!

Bis zum 21. Juli können wir im Norden nicht einer neuen Hitzewelle rechnen, so die Meteorologen. Doch nach jetzigen Prognosen wird es ab Ende nächster Woche bereits spürbar wärmer. Und Ende Juli werden sogar Temperaturen von etwa 36 Grad erwartet. Genaue Temperaturangaben sind so weit im Voraus natürlich mit Vorsicht zu genießen, doch fest steht: Der Sommer ist noch lange nicht vorbei.