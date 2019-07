Rosenmarkt – Immer der Nase nach

Rosengarten-Ehestorf. Am Sonntag, den 21. Juli 2019, steht im Freilichtmuseum am Kiekeberg die Rose im Mittelpunkt: Blütenpracht, Duft und Symbolik haben die Menschen schon immer verzaubert. Von 10 bis 18 Uhr präsentieren ausgewählte Rosenanbieter 800 verschiedene Sorten beim Rosenmarkt. Neben der Zierpflanze gibt es außerdem kulinarische Genüsse und Dekoratives aus Rosen.

Fünf erfahrene Rosenzüchter und Händler zeigen den Besuchern ihre Spezialgebiete: Wildrosen, Kulturrosen, historische und ganz neue Sorten. Die Experten beraten zu Pflege, Schnitt und Düngung der Rosengewächse. Weitere Aussteller präsentieren auf dem Rosenmarkt eine Freude fürs Auge: Kunsthandwerk, Schmuck, Mode, Stoffe und Dekoratives für Haus und Garten – alles rund um die Rose. Besucher entdecken zudem mit allen Sinnen erlesene Kosmetik, Düfte und kulinarische Köstlichkeiten aus Rosen wie etwa Limonade, Chutneys und kandierte Blüten.

Unter der Vielzahl an Blüten wählen die Besucher die „schönste Rose“ und die „beste Duftrose“ des Rosenmarktes. Museums- und Fernsehgärtner Matthias Schuh und die Uetersener Rosenkönigin Ann-Christin Baatz prämieren am Nachmittag dann den Rosenzüchter-Gewinner. Für Kinder bietet das Freilichtmuseum wieder ein gartentaugliches Mitmachprogramm an: Sie bauen Rankhilfen für zu Hause.

Mit einer Rosenbowle in der Hand können Besucher das historische Ambiente der Museumsgärten genießen. Der Gasthof „Stoof Mudders Kroog“ sorgt dann mit typisch norddeutscher Küche für das leibliche Wohl. Im Rösterei-Café „Koffietied“ gibt es selbst gerösteten Kaffee und eine Kuchenauswahl.

Die Rose als Königin der Blumen ist nicht nur wichtiger Teil der Gartenkultur, sondern auch Heil- und Nutzpflanze. Über die Aussteller des Rosenmarktes können sich Interessierte kurz vor der Veranstaltung unter www.kiekeberg-museum.de informieren.

Der Eintritt beträgt 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist er frei.

Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1, Rosengarten-Ehestorf