Heißer Oktober: Rekordhitze in Hamburg zum Wochenende

Wer glaubt, der Supersommer im Norden sei vorbei, hat die Rechnung nicht mit dem Oktober gemacht. Zum Wochenende wird Rekordhitze in Hamburg erwartet.

Die hohen Werte des Hochsommers müssen wir nicht mehr füchten, doch Temperaturen bis zu 26 Grad können die Hamburger am Wochenende durchaus erwarten. Grund ist Hoch Viktor, der sich gerade über Mittel- und Osteuropa befindet. Dabei dürfen wir nicht vergessen: In wenigen Wochen ist November. Gemessen am Oktober, sprechen Meteorologen daher tatsächlich von zu erwartenden Rekordwerten.

Rekordhitze in Hamburg: Vorbote für frühen Winter?

Das sonnige Wetter wird allerdings nur von kurzer Dauer sein. Tatsächlich wird der Sonntag der wohl letzte Tag in diesem Jahr sein, an dem die 20-Grad-Marke geknackt wird. Denn der Polarwirbel am Nordpol hat schon mächtig Kraft. Danach sollen die Höchsttemperaturen bereits in zwei Wochen nur noch im einstelligen Bereich liegen. Selbst mit einem Wintereinbruch muss Ende Oktober oder Anfang November gerechnet werden.