Pflanzenmarkt und Ostervergnügen im Freilichtmuseum

Rosengarten-Ehestrof. Am 13. und 14. April 2019 lädt das Freilichtmuseum am Kiekeberg zum Stöbern nach historischen und seltenen Pflanzensorten ein. Über 150 Anbieter aus dem Inland und Ausland, wie Belgien, Niederlande, Polen und Tschechien präsentieren zwischen 10 und 18 Uhr ihre Züchtungen. An den Ostertagen lockt ein Osterrätsel ins Grüne.

Zwischen den Museumsgärten und historischen Gebäuden können Besucher das Angebot der Gartenkleinbetriebe und Pflanzenspezialisten erkunden. Das Frühjahr ist die richtige Zeit, um Samen und Setzlinge in die Erde zu bringen. Am 13. und 14. April finden die Marktbesucher Saatgut oder Jungpflanzen fast vergessener Sorten: Sie bauen damit selbst Obst und Gemüse an oder erfreuen sich später an den Zierpflanzen und Bäumchen.

Die Pflanzenmärkte am Kiekeberg sind bekannt für ihre große Auswahl hochwertiger Gewächse. Sie ziehen gleichermaßen Hobbygärtner wie auch Fachkundige aus dem Hamburger Umland und dem nahen Ausland an. Vor Ort erfahren Interessierte, wie sie ihre grünen Schätze richtig sähen, pflanzen und düngen. Besonderes Kunsthandwerk wie Gartenkeramik, Schmiedeeisernes oder passende Werkzeuge bereichern das Angebot rund um die Pflanzen.

An beiden Tagen, jeweils 13 und 15 Uhr, lassen sich Besucher in den Vorträge „Hidcote Manor Garden – Der englische Gartenklassiker“ und „Garten-Rendevous am Niederrhein“ von der Gartengestalterin und Reiseleiterin Ellen Bielert inspirieren. Die kleinen Gäste freuen sich über ein buntes Mitmachprogramm.

Das Freilichtmuseum bittet seine Besucher, gemeinsam die Umwelt zu schonen und eigene Tragetaschen mitzubringen. An den Eingängen stehen Plätze zur Zwischenlagerung der Pflanzen bereit, um den Interessierten das Bummeln über das Gelände zu erleichtern.

Ostern im Freilichtmuseum

Am Ostersonntag und Ostermontag, den 21. und 22. April, dreht sich im Freilichtmuseum alles um Hase, Huhn und Ei. Im Hof Meyn erleben Besucher am Ostermontag um 11 Uhr einen Ostergottesdienst. Ein kunterbuntes Treiben beim Ostervergnügen am Kiekeberg lockt die Besucher raus ins Grüne. Wer löst das Osterrätsel, das sich über das ganze Musemsgelände erstreckt? Rund um die historischen Häuser und Gärten testen Familien ihr Wissen zum Thema Ostern und seinen Bräuchen.

Der Eintritt kostet jeweils 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist er frei.

Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten-Ehestorf