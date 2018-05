Staus und Sonne: So wird Pfingsten in Hamburg

Hamburg wird am Pfingstwochenende den perfekten Frühsommer erleben – jedenfalls wenn man nach der Wettervorhersage geht. Die Verkehrslage wird dagegen weniger erfreulich. So wird Pfingsten in Hamburg:

Wer am langen Pfingstwochenende in der Hansestadt bleibt, der kann sich nicht nur auf sommerlich warmes Wetter freuen, sondern auch auf freie Straßen. Denn die Autobahnen nach und aus Hamburg heraus werden offenbar überlastet sein, wie der ADAC Hansa annimmt. Wer an Pfingsten gen Norden fahren will, soll am besten am Freitag sehr spät oder am Samstag ganz früh fahren.

Sommerliche Temperaturen an Pfingsten in Hamburg

Das Wetter kann sich jedenfalls wirklich sehen lassen. Sonne pur und Temperaturen von bis zu 27 Grad werden in der Hansestadt erwartet. Dazu soll ein angenehmer Wind wehen. Die Temperaturen sollen sich nachts auf etwa 12 bis 15 Grad abkühlen. Warum also aus Hamburg herausfahren, wenn das Gute so nah?