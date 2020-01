Kleiderspenden für einen guten Zweck

Der Förderverein KinderLeben e.V. ist auf der Suche nach Kleiderspenden für den ersten „Flohmarkt Deluxe“.

Am Sonntag, 23. Februar, findet im Sternehotel The Fontenay der erste „Flohmarkt Deluxe“ statt. Dort bietet der Hamburger Förderverein KinderLeben e.V. hochwertige Designer- und Vintage-Artikel zum Schnäppchenpreis an. Um möglichst viele erstklassige Waren anbieten zu können, bittet der Förderverein um Spenden von guterhaltenen Designerklamotten und Taschen. Die Spenden können bis zum 21. Februar in der Zentrale des Fördervereins im Kulemannstieg 10 abgegeben werden oder die ehrenamtlichen Mitarbeiter holen die Kleiderspenden vor Ort ab.

Ester Peter, Vorstand des Fördervereins, bekommt beim Verkauf auf dem „Flohmarkt Deluxe“ prominente Unterstützung von Schirmherr Julian F.M. Stoeckel. Mit dem Erlös unterstützt der gemeinnützige Verein schwerkranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien.