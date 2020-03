Karriere machen trotz Coronakrise

Hamburg. Aufgrund der aktuellen Coronakrise wird Hamburgs größte Job-, Aus- und Weiterbildungsmesse in den virtuellen Raum verlegt. Unter dem Titel „Casting für den Traumjob“ sollte sie ursprünglich am Dienstag, den 31. März, in der Barclaycard Arena stattfinden. Dennoch kann der 31. März 2020 zum Einstieg in den Traumjob werden – denn die Aussteller stehen jetzt online zur Verfügung.

Unter jobwoche.de/live ist an diesem Tag von 9 bis 14 Uhr eine Live-Sendung zu sehen. Die Moderation übernimmt Kristina Lüdke, die unter anderem das Magazin „Mein Nachmittag“ im NDR Fernsehen moderierte. Neben Talk-Gästen aus den verschiedenen Branchen gibt ein Bewerbungscoach Tipps für die richtige Ansprache.

Doch das Beste: Interessierte finden auf der Seite den Zugang zu 100 Unternehmen, die virtuell an der Messe teilnehmen. Jeder Aussteller hat seinen eigenen Raum, in den die Besucherinnen und Besucher eintreten und direkten Kontakt aufnehmen können – egal ob per Handy, Tablet oder PC.

„Wir begreifen die Krise als Chance und verlagern unsere Messe ins Netz: So kann am 31. März jeder unkompliziert, direkt und persönlich trotz Coronakrise mit 100 Unternehmen Kontakt aufnehmen – ohne gesundheitliche Risiken“, sagt Messe-Initiator Sven Wolter-Rousseaux.

Mit dabei sind Unternehmen aus allen Branchen wie etwa Luftfahrt, Einzelhandel oder Versicherung. Auch Bildungsträger und Behörden wie die Polizei und die Feuerwehr stellen sich in virtuellen Räumen vor. Für wechselwillige Fachkräfte, Young Professionals, Wiedereinsteiger, Ingenieure, Schüler, Arbeitsuchende und Weiterbildungsinteressierte aller Altersklassen, Branchen, Schulformen und Qualifikationen, bieten die virtuellen Messestände nicht nur zahlreiche Einblicke in Berufsfelder und Unternehmen, sondern auch die Möglichkeit, sich direkt auf die angebotenen offenen Stellen zu bewerben.

Im Juni haben nach jetzigem Stand alle Interessierten dann die Chance, die reguläre Job-, Aus- und Weiterbildungsmesse zu besuchen: Der Nachholtermin für die Messe in der Barclaycard Arena in Hamburg ist auf Mittwoch, den 3. Juni 2020, datiert. Die Messe findet dann bereits zum 25. Mal statt.

Weitere Informationen unter www.jobwoche.de und www.weiter24.de