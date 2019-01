Hamm. Junge Hamburger mit Fernweh können sich am 19. Januar 2019 bei der Jugendbildungsmesse im Wichern-Forum der Wichern-Schule in Hamm informieren. Über 40 Aussteller für Schüleraustausch, Work & Travel und Sprachreisen stehen Rede und Antwort.

„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.“, besagt ein altes Zitat von Augustinus Aurelius. Wer über den eigenen Tellerrand schauen will, für den kann ein Auslandsaufenthalt also genau das Richtige sein. Hier bieten sich viele Optionen: Schüleraustausch, Work & Travel, Freiwilligenarbeit, Sprachreisen, Au-Pair und vieles mehr. Schülerinnen und Schüler aus Hamburg und der Region können sich am Samstag, den 19. Januar, zusammen mit ihren Eltern im Wichern-Forum der Wichern-Schule darüber informieren, wie vielseitig die Wege in die Ferne sein können. Experten der deutschen Austauschbranche präsentieren ihre Programme und ehemalige Programmteilnehmer berichten von ihrer Zeit in der Ferne. Über 40 Aussteller stehen den Besuchern auf der Jugendbildungsmesse (JuBi) Rede und Antwort. Die Messe ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

„Immer mehr junge Menschen brechen auf, um auf andere Kulturen und Lebensweisen zu treffen, eine Sprache zu lernen und in der Fremde eigene Fähigkeiten, Normen und Werte zu überprüfen“, weiß Thomas Terbeck, Leiter des unabhängigen Bildungsberatungsdienstes „weltweiser“ und Organisator der Messen. „Wir bieten mit unseren Info-Börsen das Rüstzeug für die ersten Schritte. Damit aus Träumen Pläne werden!“

Da Auslandsaufenthalte nicht selten mit hohen Kosten verbunden sind, erhalten Besucher am Infostand von „weltweiser“ individuelle Beratung zu Auslandsaufenthalten und alternativen Finanzierungsmöglichkeiten wie dem Auslands-BAföG oder Stipendien. Im Rahmen der JuBi werden zahlreiche Weltbürger-Stipendien für den Schüleraustausch, Sprachreisen, Freiwilligendienste und weitere Programme ausgeschrieben.

Die Jugendbildungsmesse für junge Hamburger ist mit bundesweit über 50 Veranstaltungen jährlich die größte Spezial-Messe zum Thema Bildung im In- und Ausland, Sprache und Reise. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 13, ihre Eltern und Lehrer, aber auch an Auszubildende, Studierende und andere Auslandsinteressierte.

Weitere Informationen, die Ausstellerliste und Stipendieninformationen gibt es unter www.weltweiser.de.

Wichern Schule

Horner Weg 164, Hamm