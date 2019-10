Casting für den Traumjob – Jobmesse in der Barclaycard Arena

Die Messe richtet sich an wechselwillige Fachkräfte, Young Professionals, Wiedereinsteiger, Umsteiger, Existenzgründer, Arbeitsuchende, Fort- und Weiterbildungsinteressierte aller Altersgruppen, Branchen und Qualifikationen, aber auch an alle Schüler der Abgangsklassen 2019/2020/2021. Bei Gesprächen am Messestand können wichtige Kontakte zu den Wunschunternehmen geknüpft und sich in lockerer Atmosphäre über die zahlreichen Angebote der Aussteller informiert werden.

Gratis Bewerbungsmappen-Check auf der Jobmesse

Die Bewerbung für einen Job ist nicht nur eine Art übergroße Visitenkarte – sie ist zugleich auch die erste Arbeitsprobe. Aber wie gut ist eine Bewerbungsmappe? Gibt es vielleicht noch Optimierungsbedarf? Die inhaltliche und sprachliche Gestaltung eines Anschreibens, aber auch Form und Inhalt des Lebenslaufs sind nicht selten entscheidend auf dem Weg in eine Anstellung. Der kostenlose Bewerbungsmappen-Check gibt wertvolle Anregungen und Tipps.