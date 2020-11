In Hamburg leben die glücklichsten Menschen in Deutschland. Das ergab der „Glücksatlas 2020“. Laut dieser Umfrage leben trotz der Coronavirus-Pandemie die glücklichsten Menschen in Deutschland nach wie vor im Norden des Landes. Hamburg und Schleswig-Holstein erreichten 6,92 Punkte, zwischen 0 und 10.

Wie viele Regionen in Deutschland erlitten jedoch beide Regionen im vergangenen Jahr Verluste. Laut „Glücksatlas 2020“ lag der nationale Durchschnitt jetzt bei 6,74 Punkten, während er 2019 noch bei 7,14 lag.

Der aktuelle Wert ist der niedrigste seit 2006. Thomas Ogilvie, Personaldirektor des Konzerns Deutsche Post DHL und Herausgeber des Glücksatlas sagte jedoch, dass der Rückgang vergleichsweise bescheiden sei. Danach waren 45 % der Befragten immer noch optimistisch, was die Zufriedenheit im nächsten Jahr betrifft. Außerdem waren während der ersten Welle der Corona-Krise 80 % der Menschen glücklich, in einem Land wie Deutschland zu leben.

Trotz Corona: In Hamburg leben die glücklichsten Menschen

Die Forscher sagen, dass die Glücksfaktoren der „Gemeinschaft“, nämlich Freunde und Familie, stärker eingeschränkt waren. Weitere Gründe für die geringe Zufriedenheit sind Kurzzeitarbeit, Angst vor Arbeitslosigkeit und Schulbildung zu Hause. Im Vergleich zu Männern müssen Frauen härter an den Folgen von Corona arbeiten.

Zur Durchführung der zehnten Studie im Auftrag der Deutschen Post befragte das Demographische Institut Allensbach von März bis Juni rund 4.700 Bundesbürger im Alter ab 16 Jahren und älter, also in der Zeit des ersten „Lockdown“ aufgrund der Restriktionen zur Bekämpfung der Pandemie.