HVV-Ferienfahrkarte über die Sommerferien erhätlich

Hamburg. Während der Hamburger Sommerferien vom 27. Juni bis 7. August 2019 wird wieder die HVV-Ferienfahrkarte angeboten. Sie gilt für Jugendliche, die 2001 oder später geboren sind sowie für Schülerinnen und Schüler mit Geburtsjahr 1999 oder später. Auch Fahrräder dürfen während des Sommerferien ganztägig mitgenommen werden.

Für nur 25,60 Euro können – ab einem frei wählbaren ersten Geltungstag – 21 Tage lang alle Verkehrsmittel im HVV-Gesamtbereich (Schnellbusse und 1. Klasse nur gegen Zuschlagzahlung) benutzt werden. Die Karte ist montags bis freitags ab 9 Uhr und am Wochenende ganztägig gültig. Außerhalb des HVV-Gebiets gewähren viele Busunternehmen in Schleswig-Holstein und die KVG in Nord-Niedersachsen bei Vorlage der HVV-Ferienfahrkarte außerdem Ermäßigungen.

In den HVV-Servicestellen kann die Ferienfahrkarte ab sofort gegen Vorlage eines Altersnachweises (z.B. Personal- oder Schülerausweis) oder des Ferienpasses der Stadt Hamburg (erhältlich in allen Bezirks-, Orts- und Jugendämtern) gekauft werden.

Auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen gibt es Ferientickets, die in Teilbereichen des HVV-Gebiets gelten beziehungsweise bei Kauf einer HVV-Einzelkarte Hamburg AB (Großbereich) für 3,30 Euro einen ganzen Tag freie Fahrt wie bei einer Tageskarte gewähren.

Während der Hamburger Sommerferien dürfen Fahrräder in den U-, S- und A- Bahnen ganztägig kostenlos mitgenommen werden. Die Aufhebung der Sperrzeiten für die Fahrradmitnahme ist aufgrund des schwächeren Berufsverkehrs während der Ferien möglich.

Für die übrigen Verkehrsmittel im HVV gelten unverändert folgende Regelungen: In den Zügen des Regionalverkehrs ist die Fahrradmitnahme gegen Lösen einer Fahrrad-Tageskarte für 3,50 Euro möglich. Für die Elbfähren im HVV gilt die kostenlose Fahrradmitnahme (Ausnahme: Fähre Blankenese-Cranz) immer ohne Sperrzeiten, während in den Bussen die Sperrzeiten auch während der Sommerferien bestehen bleiben.