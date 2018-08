Delingsdorf. Am 11. und 12. August 2018 lädt der Erdbeerhof Glantz zu seinem traditionellen Hoffest ein. Das kleine Delingsdorf vor den Toren Hamburgs wird dann zum Ausflugsziel für viele tausend Besucher. Auf dem Programm stehen Ponyreiten, Treckerfahren, Hüpfburg-Spaß, das letzte Erdbeer- und Himbeer-Naschen der Saison und nicht zuletzt das große Reitturnier mit Showprogramm und abendlichem Feuerwerk.

40.000 Besucher, zwei Tage, ein Event: Das weitläufige Areal des Erdbeerhofes Glantz verwandelt sich an diesem Wochenende in das perfekte Ausflugsziel für Familien und Pferde-Fans. Die jüngsten Gäste dürfen sich auf einen magischen Mitmachzirkus, gigantische „XXL-Walkingbälle“, die über das Wasser rollen, ein eigenes Kinder-Erdbeerland mit Malwettbewerb, Ponyreiten, Hüpfburg-Spaß, Fahrrad-Parcours, Kinderschminken und viele weitere Aktivitäten freuen, während die Erwachsenen sich in Ruhe auf dem Kunsthandwerkermarkt von einer Vielfalt an Ausstellungsstücken inspirieren lassen können. Auch die Landmaschinen- und Erdbeerausstellung ist sehenswert und informiert mit praktischen Tipps und Tricks über den Erdbeer- und Himbeeranbau. Für tierisches Vergnügen sorgen niedliche Alpakas.

Das Hoffest auf dem Erdbeerhof Glantz ist aber nicht nur ein Familienspaß, sondern auch ein Fixpunkt im Kalender eines jeden Reitsport-Fans. Internationale Spring- und Dressurreiter sowie Norddeutschlands Züchterelite treffen sich Jahr für Jahr in Delingsdorf und verleihen dem Hoffest einen pferdestarken Touch. Beim etablierten Reitturnier treten Spitzenreiter in den Disziplinen Springen und Dressur in unterschiedlichen Prüfungen gegeneinander an. Höhepunkt ist der „Erdbeer-Cup“ am Sonntag, bei dem in den beiden schwersten Prüfungen bis zur Klasse S*** und Grand Prix de Dressage alles gegeben wird, um den Siegertitel nach Hause zu holen. Nach dem Motto „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten“ findet auch dieses Jahr wieder die „Glantz und Gloria“-Auktion statt, bei der rund 40 qualitätsvolle Pferde und Fohlen präsentiert und versteigert werden.

Das Highlight ist der große Showabend am Samstag mit extravagantem Rahmenprogramm, Ehrung des passionierten Pferdeliebhabers und Züchters Albert Darboven mit der „Goldenen Erdbeere“, großem Zapfenstreich sowie spektakulärem Feuerwerk.

Der Eintritt ist frei.

Erdbeerhof Glantz

Hamburger Straße 2a, 22941 Delingsdorf