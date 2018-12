Helmut Schmidt, Staatsmann, Welterklärer und Ehrenbürger Hamburgs, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Wir haben für Sie die besten Helmut Schmidt-Sprüche im Netz gefunden.

„Sie haben einem uralten Mann zugehört. Sie müssen ihn nicht unbedingt ernst nehmen.“ So wurde Alt-Kanzler Helmut Schmidt im Rahmen des Bundestagswahlkampfs 2013 zitiert. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Schmidt zählt zu den einflussreichsten Politikern des vergangenen Jahrhunderts. Er wird nicht nur von Medien, sondern auch von Politikern über alle Parteigrenzen hinweg geschätzt und oft zitiert. Am 23. Dezember 2018 wäre der ehemalige Bundeskanzler 100 Jahre alt geworden. Ein Grund, auf seine besten Zitate zurückzublicken.

Die besten Helmut Schmidt-Sprüche zu seinem 100. Geburtstag:

Helmut Schmidt wurde im September 2015 wegen eines Blutgerinsels operiert. Seit dem ging es ihm zunehmend schlechter. Am 10. November des selben Jahres war Schmidt schließlich „friedlich eingeschlafen“, so sein Arzt Heiner Greten. Die Anteilnahme nach Schmidts Tod war besonders in Hamburg groß. Bereits kurz nach Bekanntgabe seines Todes, versammelten sich Menschen vor Schmidts Reihenhaus in Langenhorn und lagen Blumen nieder. Politiker aus allen Parteien würdigen ihn bis heute für sein Lebenswerk.