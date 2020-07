Hamburger Sommer: Der Abschied von der Sorglosigkeit

Der Sommer ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Tatsächlich wird es in der Hansestadt von Jahr zu Jahr heißer. Der Hamburger Sommer scheint in diesem Jahr sogar der heißeste seit Wetteraufzeichnungen zu werden. Mit gravierenden Folgen…

Was passiert, wenn eine Großstadt unerträglich heiß wird, zeigen andere große Städte wie Tokio Jahr für Jahr. Bei Temperaturen von über 40 Grad ist ein normales Leben praktisch unmöglich. Der Backofen-Effekt setzt ein. Davon sind wir noch etwas entfernt, doch der Trend ist eindeutig. Die Hitze ist besonders für Ältere und Schwache lebensbedrohlich. Dazu kommen gefährliche Insekten, wie Zecken, die wir im Norden bisher eher selten zu Gesicht bekommen haben.

Den kompletten Artikel zur Zukunft des Hamburger Sommers lesen Sie ab Seite 22 der aktuellen Klönschnack-Ausgabe 07 / 2020.