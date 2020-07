Die 13 besten Hamburg-Witze zum Internationalen Witzetag

Am 1. Juli ist der Internationale Witzetag. Dieser Tag versucht den einen oder anderen Lacher in die Welt hinaus zu schicken. In diesen aufgeregten Zeiten sicherlich nicht die schlechteste Idee. Hier sind die 13 besten Hamburg-Witze. Viel Spaß!

1. Bei einer Busrundfahrt durch die Hamburger Innenstadt: Eine junge Frau (ca. 20 Jahre alt) redet mit ihrer Freundin und zeigt dabei auf die mit Grünspan überzogenen Kupferdächer: „Am coolsten an Hamburg finde ich ja, dass die hier die ganzen Dächer mintfarben gestrichen haben.“

2. Ein Hamburger sitzt zufrieden auf einer Bank an der Alster. Kommt ein Tourist hinzu und fragt ihn: „Du siehst so glücklich aus. Was ist dein Geheimnis?“ Der Hamburger antwortet: „Ich mach’s wie die Möwen. Ich scheiß auf alles.“

3. Was liegt am Elbstrand und hat eine undeutliche Aussprache? Eine Nuschel.

4. Wie reagiert ein Hamburger, wenn er hört, dass es in den nächsten Tagen 30 Grad werden sollen? Er lässt vor Schreck den Glühwein fallen.

5. In Hamburg gibt’s Dieslfahrverbot auf zwei Straßen, derweil legt die Aida ab und hupt zum Gruß noch extra dreimal kräftig. Nun wartet man auf die Queen Mary 2.

6. In St. Pauli wurde gestern ein Sarg gefunden. Man hat versucht ihn zu öffnen. Ging aber nicht. War ein Zuhälter drin.

7. Spieleabend mit der Familie – wir spielen „Activity“. Ich erkläre den Begriff Hamburg. „Welche Stadt heißt so wie ein Burger?“. Mein Vater: „Whoppertal“?

8. Was ist der Unterschied zwischen Winterhude und Eimsbüttel? In Eimsbüttel ist die Hoheluft besser.

9. November 1989 in Hamburg. Die Stadt ist voll von Menschen aus der DDR, die ihre neue Freiheit genießen. So natürlich auch auf der Reeperbahn und auch in der Herbertstraße. Da steht dann ein Ostdeutscher in der Herbertstraße vor einem Fenster einer Prostituierten und glotzt. Macht sie das Fenster auf: „Na, wiss ma?“ Er: “ Nee – Rostock“

10. Ich habe Schnee geschippt. In Hamburg! Zur Einordnung: Das ist, als ob man zu einem Bayern sagt: „Mach den Kutter klar, wir gehen Krabbenfischen!“

11. Ein junges Hamburger Pärchen beim Abendessen. Da fragt die Frau ihren Gatten: „Würdest Du mich nochmal heiraten?“. Der Mann schaut auf und sagt: „Ja oft!“ Die Frau hakt nach: „Na wie oft denn?“. Darauf antwortet der Mann: „Mindestens so oft wie der HSV noch den Trainer wechselt.“ Emotional ergriffen bricht die Frau in Freudentränen aus und meint: „Ach mein Schatz, Du bist ja so romantisch.“

12. Alle Kinder fahren mit der U3, nur nicht Nelson, der muss nach Schnelsen.

13. Ein Hamburger in einer Schlägerei: „Bitte nicht schubsen, ich hab Alsterwasser im Rucksack!“