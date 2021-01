Das sind die häufigsten Vornamen 2020 in Hamburg

Jedes Jahr stellt der Ahrensburger Wirtschaftsinformatiker Knud Bielefeld eine Liste mit den im Vorjahr am häufigsten vergebenen Vornamen zusammen. So auch für 2020. Hier finden Sie eine Liste der 10 häufigsten Vornamen 2020 in Hamburg.

Die Klassifizierung basiert zu 51% auf der Datenbasis aus Entbindungskliniken und zu 49% aus Standesämtern. Liegt ein offizielles Zeugnis eines Bezirks vor, wurde keine Entbindungsstation in dieser Gemeinde ausgewertet, so dass Doppelerfassungen vermieden werden. Phonetisch identische Namen wurden entsprechend gruppiert.

In Deutschland insgesamt war im Jahr 2020 bei den Mädchen der häufigste Name Mia und bei den Jungen Noah. In Hamburg waren es dagegen abweichend Emilia bzw. Henry. Hier ist die Liste der 10 beliebtesten Namen des letzten Jahres in Hamburg:

Platz Weiblich Männlich 1 Emilia Henry 2 Hannah Emil 3 Mila Finn 4 Charlotte Maximilian 5 Emma Noah 6 Mathilda Paul 7 Lia Jonas 8 Clara Oskar 9 Luisa Elias 10 Sophia Anton

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite.