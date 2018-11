Gunter Gabriels Hausboot: Dieser YouTuber hat zugeschlagen

Am 22. Juni 2017 verstarb Sänger Gunter Gabriel an den Folgen von Operationen eines dreifachen Bruchs infolge eines Treppensturzes . Jetzt wurde Gunter Gabriels Hausboot in Harburg ersteigert. Käufer: Der bekannte YouTuber Fynn Kliemann.

400 Quadratmeter groß ist das alte DDR-Arbeiterschiff, das Gunter Gabriel 1995 für damals 80.000 DM erworben hatte. Aktuell legt das Schiff im Harburger Binnenhafen an und wurde jetzt an den YouTuber Fynn Kliemann verkauft. Der Webseiten-Entwickler und Bastler ist bekannt für seine Heimwerker-Videos bei YouTube und möchte das mobile Zuhause in einen kreativen Hotspot umwandeln.

Das Hausboot wurde im Oktober von Gabriels Tochter Yvonne Koch zum Verkauf angeboten. Durch den Tod ihres Vaters übernahm sie 450.000 Euro Schulden.