Rosengarten-Ehestorf. In vergangene Zeiten reisen – das können Besucher eine ganze Woche lang im Freilichtmuseum am Kiekeberg: Vom 31. Juli bis 5. August 2018 nehmen die Darsteller die „Gelebte Geschichte 1804“ Schaulustige mit in die Welt der Bauern, Landhandwerker und Fischer von früher. Über den ganzen Tag verteilt finden Darstellungen statt. Besucher schauen den Familien bei ihrem damaligen Alltag über die Schulter und kommen mit ihnen ins Gespräch.

Die Besucher tauchen in die Lebens- und Arbeitswelt einer Bauernfamilie aus der Lüneburger Heide im 19. Jahrhundert ein. Die Magd kocht Eintopf über der Feuerstelle, andere Frauen gehen traditionellen Handarbeiten nach – sie spinnen Wolle oder weben und nähen Stoffe. Die Knechte versorgen das Vieh, fachen Wände mit Lehm aus und halten das Fachwerkhaus instand. Je nach Witterung wird die Wiese althergebracht mit der Sense und Sichel gemäht.

Am Sonnabend und Sonntag, den 4. und 5. August, entdecken Interessierte zusätzlich das Leben der Fischerfamilie aus der Elbmarsch um 1904. Auf dem gusseisernen Herd des Fischerhauses wird traditionell gekocht. Währenddessen knüpfen der Fischer und seine Familie die Netze, um sich auf den nächsten Fang vorzubereiten.

Im Vergleich der Gelebten Geschichte 1804 und 1904 erkennen Besucher den technischen Fortschritt in 100 Jahren. Die Darsteller im Alter von 14 bis 75 Jahren beantworten Fragen der Besucher, zeigen ihre Handwerke und erklären, was das tägliche Leben früher ausmachte.

Gelebte Geschichte am Kiekeberg

Das Konzept „Gelebte Geschichte“ ist angelehnt an die erlebnisorientierte Idee der „Living History“ aus den USA und gehört seit 2004 zum museumspädagogischen Angebot des Freilichtmuseums am Kiekeberg. Ehrenamtliche Darsteller verkörpern die Bewohner in den historischen Häusern. Ihre Kleidung und Gerätschaften beruhen auf wissenschaftlichen Forschungen des Museums.

Das Museum hat Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für den Museumseintritt zahlen Erwachsene 9 Euro. Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1, Rosengarten-Ehestorf