Frühling in Hamburg: Die 5 schönsten Spaziergänge

Es ist wieder Frühling in Hamburg. Und auch wenn es sich dank Corona und Lockdown wie ein Dejavu anfühlt, so bleibt uns auch in diesem Jahr wenigstens die Auszeit an der frischen Luft. Aus diesem Anlass stellen wir die schönsten Spaziergänge durch Hamburg vor. In diesem Sinne: Einen schönen Frühlingsanfang, und machen wir das Beste daraus.

1. Spazieren am Elbstrand

Die Menschen in den Elbvororten haben es gut. Eines der schönsten Frühlingsziele liegt vor ihrer Haustür. Angefangen am Wedeler Elbhochufer bis hin zu den Landungsbrücken. Das Elbufer bietet jede Menge Raum, um seinem Bewegungsdrang nachzukommen.

Highlights: Museumshafen Övelgönne, die Villen der Elbchaussee, Jenischpark, Hirschpark, Elbstrand, Strandperle, Landungsbrücken, StrandPauli.

2. Spazieren durch den Regionalpark Wedeler Au

Der Regionalpark Wedeler Au zählt zu den vielfältigsten Erholungsgebieten im Hamburger Westen. Hier bieten sich zahlreiche Spaziergänge an – von der Elbe über Sülldorf und den Klövensteen bis zu den Holmer Sandbergen und zum Tävsmoor.

Highlights: Elbuferhöhenwanderweg, Obstgarten Tresselt, Schiffsbegrüßungsanlage Schulau, Wittenbergener Strand, Klövensteen.

3. Spazieren an der Außenalster

Die Außenalster gehört nach wie vor zu den Klassikern der Naherholung in Hamburg. Und wenn Frühling in Hamburg ist, erst recht. Die beliebteste Joggingstrecke Hamburgs lädt auch zum gemütlichen Spazieren und Flanieren ein.

Highlights: Alsterperle, Alsterpark, Alsterwiese Schwanenwik, Binnenalster.

4. Spazieren durch die HafenCity

Die HafenCity, inklusive der angrenzenden Speicherstadt, gehört architektonisch zu den reizvollsten Stadtteilen in Deutschland. Spätestens seit dem die Speicherstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt und die Elbphilharmonie fertiggestellt wurde, kommt man an einem Frühlingsspaziergang durch den neuen Ortsteil nicht mehr vorbei.

Highlights: Speicherstadt, Magellan-Terrassen, Elbphilharmonie, Miniatur Wunderland, Hamburg Dungeon, Landungsbrücken, Rickmer Rickmers, Cap San Diego, Feuerschiff, Alte Hafenpolizei.

5. Spazieren durch Planten un Blomen

Planten un Blomen ist mit etwa 47 Hektar Größe, neben der Außenalster, die grüne Lunge Hamburgs. Wer hier entlang läuft, erlebt gleichzeitig die ehemalige Stadtgrenze Hamburgs. Denn die ehemalige Stadtbefestigung, auch Wallanlagen genannt, sind Teil des beliebten Planten un Blomen-Parks.

Highlights: Alter Botanischer Garten, Tropengewächshäuser, Alpinum, Rosengarten, Wasserlichtkonzerte, Eislaufbahn, Hamburger Wallanlagen, Museum für Hamburgische Geschichte.