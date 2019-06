Neues Familienbad in Ohlsdorf wirbt mit kostenlosem Eintritt

Es wird wieder wärmer! Der perfekte Zeitpunkt um ein neues Schwimmbad in Hamburg zu testen – und das völlig kostenlos. So wirbt das Familienbad in Ohlsdorf und lockt am 30. Juni mit einem bunten Programm.

Am 30. Juni von 10 bis 18 Uhr lädt das neue Familienbad Ohlsdorf zu einem Tag der offenen Tür. Dabei wartet der „Bäderland“-Ableger an dem Tag mit einem bunten Programm auf. Eine Wasserolympiade, Wasserbasketball, Wasserlaufbälle und bespielbare Seerosenblätter, sowie Künstler und Wettbewerbe sorgen für Unterhaltung.

Familienbad in Ohlsdorf öffnet offiziell am 2. Juli

Den Sonnenanbetern und Wasserratten erwartet eine 1.000 qm große Wasserfläche, die auch wetterunabhängig genutzt werden kann. Sollte das Wetter mitspielen, und danach sieht es ja aus, steht eine große Liegewiese zum Sonne tanken zur Verfügung. Die offizielle Eröffnung des Familienbads ist am 2. Juli. Gebadet werden kann jeden Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, sowie am Freitag von 8:30 bis 20:00 Uhr. An Samstagen und Sonntagen öffnen die Türen von 10 bis 18 Uhr. Die Anschrift lautet Im Grünen Grunde 1.