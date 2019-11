DESY lädt ein: Pionierinnen der Physik

Bahrenfeld. DESY lädt am 27. November 2019 zu einem öffentlichen Abendvortrag mit Prof. Dr. Beate Heinemann ein. Thema des Abends sind Pionierinnen der Physik: Lise Meitner und Vera Rubin und die Geschichten von Kernspaltung und dunkler Materie.

Lise Meitner (1878-1968) und Vera Rubin (1928-2016) sind zwei herausragende Physikerinnen des letzten Jahrhunderts. Beiden ist es gelungen, zu einer Zeit, in der die akademische Welt sehr von

Männern dominiert war, entscheidende wissenschaftliche Beiträge zu leisten. Lise Meitner hat als erste erkannt, wie Kernspaltung möglich ist. Vera Rubin hat ca. 50 Jahre später durch das Studium von Sternen in Galaxien dunkle Materie entdeckt.

Prof. Dr. Beate Heinemann wird in ihrem Vortrag sowohl die Leben als auch die wissenschaftlichen Leistungen der beiden Pionierinnen präsentieren und versuchen, einige Antworten zu finden, was so