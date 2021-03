Wo es Corona-Schnelltests im Hamburger Westen geben wird

Seit vergangenem Montag ist es möglich, an verschiedenen Orten in Hamburg einen kostenlosen Corona-Schnelltest zu machen. Obwohl dies eine gute Nachricht ist, sind viele Menschen verwirrt, wie sie vorgehen müssen, um sich testen zu lassen. Hier ist eine Übersicht der Standorte, an denen Sie kostenlose Corona-Schnelltests im Hamburger Westen durchführen lassen können.

Zusätzlich zu den kostenlosen Tests bieten die Supermärkte der Ketten Lidl und Aldi seit vergangenem Samstag Selbsttests zu günstigen Preisen an. Auch die Drogeriemärkte Budni, DM und Rossmann und weitere Supermärkte wollen nachlegen.

Nach Angaben der Sozialbehörde bieten derzeit 18 Apotheken, 27 Testzentren und 67 Hausarztpraxen den kostenlosen Coronavirus-Schnelltest an. Das Angebot wird nach und nach erweitert und ergänzt.

Corona-Schnelltests im Hamburger Westen: Wie gehe ich vor?

Als Erstes müssen Sie sich entscheiden, an welcher Einrichtung Sie den Test durchführen lassen möchten. Wenn die Möglichkeit besteht, einen Termin für einen Schnelltest beim Hausarzt zu buchen, sollte dies telefonisch unter 116 117 erfolgen. Die Liste der Allgemeinmediziner soll im Gegensatz zu Apotheken und Testzentren nicht öffentlich gemacht werden, da man einen Andrang in den Praxen befürchtet, so Senatssprecherin Julia Offen.

Um den kostenlosen Test in den Testzentren zu absolvieren, muss man sich online über die jeweiligen Webseiten anmelden. Wenn die Option besteht, den Test in einer beliebigen Apotheke durchzuführen, sollte man bedenken, dass jede Apotheke anders arbeitet, manche mit Online-Terminvereinbarung, andere vor Ort oder per Telefon.

Es gibt eine Liste von Apotheken und Testzentren, die bereits kostenlose Tests anbieten. Im Bezirk Altona sind die Standorte wie folgt: