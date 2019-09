City-Tunnel während der Herbstferien gesperrt

Hamburg. Die Deutsche Bahn setzt in den Hamburger Herbstferien die Modernisierung der Tunnelstationen im S-Bahnnetz zwischen Altona und Hauptbahnhof fort. Deshalb wird der City-Tunnel während der gesamten Herbstferien 2019 vollständig gesperrt.

Die Arbeiten im Überblick

Station Königsstraße: Der Bodenbelag auf den Bahnsteigen sowie der Boden auf den Zu-/Abgängen werden erneuert. Weiterhin werden Gleisarbeiten durchgeführt.

Station Landungsbrücken: Die Station erhält ihre neue Wandbekleidung. Auch die Treppenauf-/abgänge werden dem neuen Design angepasst. Im Hallenbereich am Ausgang Hafentor wird ebenfalls mit der Neugestaltung begonnen.

Station Jungfernstieg: Der DB ServiceStore auf dem Bahnsteig wird durch einen Neubau ersetzt.

Station Stadthausbrücke: Die Zwischenebene erhält ihre neue Wandgestaltung. Weiterhin werden diverse kleinere Restarbeiten an den Ausgangsbereichen ausgeführt.

Station Hauptbahnhof: Am Gleis 1/2 werden auf beiden Seiten die alten Wandfliesen abgebrochen und für die neue Wandbekleidung vorbereitet. Hierfür wird das Gleis 1/2 am Samstag, 5. und Sonntag, 6. Oktober komplett gesperrt.

Die aufwändigen Arbeiten werden rund um die Uhr ausgeführt. Zeitweise sind an den fünf Baustellen insgesamt über 500 Bauarbeiter im Einsatz.

Leider sind auf Grund dieser umfangreichen Arbeiten Einschränkungen im S-Bahnverkehr unvermeidbar. Um die Auswirkungen insbesondere für Pendler so gering wie möglich zu halten, werden die Baumaßnahmen gebündelt und in den Zeitraum der Herbstferien in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gelegt.

Einschränkungen im City-Tunnel

Einschränkungen von Donnerstag, 3. Oktober bis Sonntag, 20. Oktober, Betriebsschluss im Überblick:

Von Donnerstag, 3. bis Sonntag, 20. Oktober ist der City-Tunnel zwischen Altona und dem Hauptbahnhof für den S-Bahnverkehr gesperrt.

Zwischen Altona und Landungsbrücken fahren Busse statt S-Bahnen. Die Busse binden außerdem die U-Bahnstation Baumwall an, damit Fahrgäste zwischen Hauptbahnhof und Baumwall die Linie U3 nutzen können. Aktuell hält die U3 nicht in der Station Landungsbrücken. Fahrgäste können außerdem auf Busverbindungen und die S-Bahnen über Dammtor ausweichen.

Die S1 und die S3 fahren über Dammtor, beide mit Halt in Altona.

Die S11 fährt zwischen Ohlsdorf/Poppenbüttel und Berliner Tor.

Die S31 fährt zwischen Neugraben und Hauptbahnhof.

Die S2 fällt aus.

Die S21 fährt im Regelbetrieb.

Am ersten Wochenende der Bauarbeiten müssen die Gleise 1 und 2 am Hauptbahnhof gesperrt werden. Deshalb fällt zusätzlich die S1 von Samstag, 5. bis Sonntag, 6. Oktober zwischen Altona und Berliner Tor aus und die S11 fährt nicht am Freitag, 4. Oktober.

Weitere Arbeiten an den Tunnelstationen sind in den Frühjahrsferien 2020 vorgesehen. Für die Modernisierung der Hamburger Tunnelstationen im S-Bahnbereich investiert die DB rund 48 Millionen Euro.