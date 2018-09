Brand am Jungfernstieg legt Verkehr lahm

Eine unglückliche Kettenreaktion hatte am Montagmorgen den U- und S-Bahnverkehr in der Innenstadt lahmgelegt. Die Hintergründe zum Brand am Jungfernstieg:

Als Fahrgäste im Bahnhof Jungfernstieg in den frühen Morgenstunden Rauch rochen, wurde schnell der Feueralarm ausgelöst. U- und S-Bahnen stellten sofort den Verkehr ein, Fahrgäste und Passanten mussten den Bahnhof verlassen, die Hochbahn setzte umgehend einen Ersatzverkehr ein. Hintergrund: Eine Kettenreaktion verursachte im S-Bahn-Tunnel mehrere Schwelbrände.

Brand am Jungfernstieg: Defekter Stromabnehmer trifft auf Unrat

1,5 Stunden hatte die Feuerwehr damit zu tun, den Brandherd auszumachen und das Feuer zu löschen. Der Grund war ein defekter Stromabnehmer der S-Bahn, der auf einer Strecke von 200 Metern Unrat in Brand setzte, so ein Feuerwehr-Sprecher. Der Bahnhof Jungfernstieg und der City-Tunnel wurden daraufhin sofort gesperrt. Inzwischen sollen die U- und S-Bahnen wieder fahren.