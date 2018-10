Bauarbeiten vor den Elbbrücken Richtung Norden

Hamburg. Die Arbeiten zur Verlegung von Fernwärmeleitungen in der Veddeler Brückenstraße (B4/B75) an den Hamburger Elbbrücken zur Anbindung der Hafencity an das Fernwärmenetz werden in den Hamburger Herbstferien fortgesetzt. Für die Rohrverlegung wird die Straße stadteinwärts von vier auf zwei Fahrstreifen reduziert.

Während der Ferienzeit ist mit deutlich geringeren Verkehrsmengen zu rechnen. Mit der Komprimierung der Bautätigkeit auf der Richtungsfahrbahn Centrum in diesen zwei Wochen werden die Beeinträchtigungen für die betroffenen Verkehrsteilnehmer somit auf ein Minimum reduziert. Ab dem Ferienende steht die B 75 in beiden Richtungen den Nutzern wieder voll zur Verfügung

Die Baustelle besteht bis Montagmorgen, 15. Oktober 2018 (5:00 Uhr).