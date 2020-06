Lotto King Karl & Co.: Hamburg startet Autokino-Sommer

Das Autokino feiert in Zeiten von Corona eine Renaissance. So auch am Hamburger Hafen. Das Hamburg Cruise Center in Steinwerder lädt ab sofort zu Kino und Konzerten.

Dieses Jahr findet kein Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld statt. Stattdessen haben sich die Zeise Kinos etwas besonderes überlegt und veranstalten seit dem 6. Juni dort regelmäßig Kino-Events – mit zwangsläufigem Abstand versteht sich. Wer dazu eine beeindruckende Hafenkulisse vorzieht, sollte sich für das „Cruise Inn“ im Cruise Center Steinwerder entscheiden.

Auch Autokonzerte im Autokino „Cruise Inn“

Neben der Aufführung von Filmen finden im „Cruise Inn“ in diesem Sommer auch zahlreiche Konzerte statt. Hier ein Ausblick auf die kommenden Konzerte:

17. Juni: Farid Bang

18. Juni: „Einer kommt, alle machen mit“-Festival mit Bosse, Jan Plewka, Johannes Oerding, Pohlmann u.v.a.

24. Juni: Sido

07. Juli: Gentleman

08. Juli: Joris

11. Juli: Alligatoah

Weitere Informationen zum Programm und Tickets erhalten Sie auf der Webseite des „Cruise Inns“.