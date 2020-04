ASB und Tafel starten mobile Lebensmittelausgaben

Hamburg. Ab sofort können sich Kunden der geschlossenen Lebensmittelausgaben unter der Telefonnummer 040/833 98 16 00 für die mobilen Lebensmittelausgaben anmelden und an mobilen Standorten ihre Pakete abholen.

Es sind schwierige Zeiten, insbesondere für diejenigen, die auch schon vor der Corona-Krise auf Hilfe angewiesen waren und diese notgedrungen nicht mehr erhalten. Die Kunden der Lebensmittelausgaben trifft es besonders hart.

In der Regel versorgt die Hamburger Tafel rund 30.000 bedürftige Menschen an den Ausgabestellen mit ca. 40 Tonnen Lebensmitteln und sonstigen wichtigen Dingen des täglichen Lebens. Möglich machen dies vor allem Ehrenamtliche, die oftmals 65 Jahre und älter sind. Aber gerade die gehören zur Risikogruppe und müssen sich selbst schützen, weshalb viele Lebensmittelausgaben ihren Service aktuell eingestellt haben.

„Der aktuelle Zustand ist nicht tragbar. Wir haben daher gemeinsam mit der Hamburger Tafel in den letzten Tagen unter Hochdruck an einer unkomplizierten Lösung gearbeitet und richten kurzfristig mobile Lebensmittelausgaben ein“, teilt Detlef Hapke mit, stellvertretender Landesvorsitzender des ASB Hamburg.

Ab sofort können sich alle Kunden der geschlossenen Lebensmittelausgaben unter der Servicenummer 040/833 98 16 00 anmelden. Hier erhalten sie alle wichtigen Informationen. „Wir haben in den letzten Wochen mehrere zehntausend Pakete mit Lebensmitteln gepackt. Es gibt große Bereiche in der Stadt, die durch die Schließung von Ausgaben komplett von der Versorgung abgeschnitten sind. Dank der tollen Kooperation sorgt der ASB Hamburg nun dafür, dass diese Pakete an die fünf mobilen Standorten in Barmbek, Bergedorf (zwei Stellen), in Eimsbüttel und in Niendorf gebracht und ausgegeben werden“, erklärt Julia Bauer, Vorstandsmitglied der Hamburger Tafel.

Ab dem 14. April 2020 geht es los. „Bei den Tausenden von Paketen pro Woche ist der logistische Aufwand immens, den unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu leisten haben, das ist wirklich überragend“, bedankt sich Detlef Hapke.

Weitere Informationen zur aktuellen Lage finden Sie auch unter https://hamburger-tafel.de/ oder auf Facebook https://www.facebook.com/HamburgerTafel/.