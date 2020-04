Warum der Aprilscherz in diesem Jahr ausfällt

Der Aprilscherz ist in diesem Jahr nicht nur reichlich unbeliebt. Diesmal bittet sogar das Bundesgesundheitsministerium darum, den alljährlichen Schabernack zu unterlassen. Jedenfalls dann, wenn dadurch „Fake News“ zum Thema Corona verbreitet werden. Kurz: In diesem Jahr fällt der Aprilscherz für uns aus.

Nicht erst seit der Corona-Krise ist der Aprilscherz in Verruf geraten. Seitdem „Fake News“, alternative Fakten und Filterblasen im Netz ihr Unwesen treiben, sind Scherze auf Kosten anderer ziemlich unbeliebt geworden. Jetzt hält auch noch seit einigen Wochen ein Virus die Welt in Atem. Viel zu lachen gibt es da nicht. Darum warnt jetzt sogar das Bundesgesundheitsministerium:

In der derzeitigen Situation bitten wir Sie darum, am 01. April diesen Jahres auf erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu verzichten. So kann die Gefahr minimiert werden, dass der Kampf gegen das Virus durch Falschinformationen zum Thema erschwert wird. pic.twitter.com/OEYShq6vJp

— BMG (@BMG_Bund) March 31, 2020