Albers Ahoi! im Schanzenzelt

Sternschanze. Am Mittwoch, den 20. Juni 2018 steht das Schanzenzelt in voller Pracht auf seiner Wiese – beste Voraussetzungen für eine Varieté-Show der ganz besonderen Art: „Albers Ahoi!“ trommeln Artisten aus aller Welt zusammen und geben ihre Lieder zum Besten.

Unter dem schwungvollen Namen „Albers Ahoi!“ machen es sich fünf junge Hamburger Künstler seit knapp zwei Jahren zur Herzensaufgabe, die legendären Lieder des Hamburger Volkshelden Hans Albers aufzugreifen und ihnen mit modernen Interpretationen frischen Wind einzuhauchen. In ihren Rollen als raubeinige Seemänner machten sie schon viele begehrte Events und Spielstätten unsicher, darunter die Kieler Woche, das Reeperbahn-Festival und die Hamburger Kammerspiele. Im letzten Jahr trommelten sie erstmalig Artisten aus aller Welt zusammen und feierten mit ihrem Varieté-Abend in der Kampnagel-Fabrik Premiere. Es folgten drei ausverkaufte Shows, in denen die Gaukler ihr Können zu Klassikern wie „La Paloma“ oder „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ zum Besten gaben, unter anderem auf den diesjährigen Ruhrfestspielen in Recklinghausen.

Nach einem vierwöchigen Gastspiel im St. Pauli Theater, wo die fünf Jungs für Peter Jordans „Störtebeker“ kurzerhand vom Matrosen- ins Piratengewerbe umsattelten, kehren sie am 20. Juni mit dem Varieté zurück – in verbesserter Rezeptur! Die Matrosen entführen das Publikum in ihr aufregendes Seemanns- und Musikerleben, erzählen von harten Fahrten auf See und irrwitzigen musikalischen Landgängen auf den Lauenburger Lachswochen oder beim Tönninger Tanztee. Unter der Regie von Tobias Fiedler erwartet Zuschauer aller Generationen ein maritimer Revue-Abend voller Witz, Poesie und Artistik, die von Jonglage über Magie bis hin zu Luftakrobatik keine Wünsche offen lässt.

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Tickets online unter www.tixforgigs.com/site/Pages/Shop/ShowEvent.aspx?ID=23954

Tickets offline unter Theaterkasse Schumacher (Kleine Johannisstraße 4, Altstadt)

Weitere Informationen zu „Albers Ahoi!“ gibt es hier.

Schanzenzelt im Schanzenpark

Zugang über S-Bahn Sternschanze