Sommerferien mit dem NABU erleben

Gemeinsam Natur erleben mit dem NABU Hamburg: Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung sind viele Angebote von Hamburgs größtem Naturschutzverband in den Ferien erlaubt. Der NABU Hamburg bietet zig Termine an, darunter Führungen, Aktionstage, Reisen, Vorträge und Angebote für Kinder.

„Wir sind sehr froh, endlich wieder das tun zu können, was der NABU am besten kann: Menschen draußen für die Natur und ihren Schutz zu begeistern“, so Tobias Hinsch, Geschäftsführer des NABU Hamburg. „Gemeinsam mit unseren vielen Ehrenamtlichen haben wir auch dieses Jahr wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, das nun endlich starten kann. Insbesondere freut uns, dass dieser Moment in eine Zeit fällt, in der die Tier- und Pflanzenwelt gerade in vollem Schwung aufblüht.“

Hier zwei Termine in den Sommerferien 2021:

NAJU Insektensommer vom 28.06.-01.07. 2021 im Niendorfer Gehege, jeweils 4-stündige Aktionstage für Kinder von 8-11 Jahren: https://www.naju-hh.de/kinder/ferienaktionen

NAJU Nature Camp vom 09.07.-11.07.2021 in der Fischbeker Heide (12-15 Jahre) oder die Spree-Wald-Werkstatt vom 10.07. – 13.07. in Brandenburg (16-27 Jahre) à alle Infos und Anmeldung hier.

Die Gesundheit aller Teilnehmenden steht dabei nach wie vor an erster Stelle, so dass strikt auf die Einhaltung der Hygienekonzepte geachtet wird. Personen mit akuten Atemwegserkrankungen dürfen nicht an Veranstaltungen teilnehmen. Der NABU ist verpflichtet, die Kontaktdaten aller Teilnehmer*innen zu erfassen und die Gruppengrößen zu begrenzen. Um dies für alle Beteiligten zu erleichtern, ist eine Anmeldung im Vorfeld unter www.NABU-Hamburg.de/anmeldung erforderlich. Alternativ können sich Interessierte auch telefonisch unter (040) 697089-0 zu den Sprechzeiten von Montag bis Freitag 10-12 Uhr sowie Montag bis Donnerstag 14-16 Uhr anmelden.

Alle Informationen, Termine und Öffnungszeiten des NABU Hamburg sind zu finden unter: www.NABU-Hamburg.de