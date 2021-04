Internationales Musikfest Hamburg

Vom 6. Mai bis 6. Juni findet das Internationale Musikfest Hamburg statt. Und zwar komplett digital. Das Ensemble Resonanz ist mit zwei Konzertprogrammen dabei. Diese stammen aus der Reihe „resonanzen“. Das erste Konzert am 10.05. wird als Livestream aus dem Großen Saal der Elbphilharmonie übertragen. Das Programm trägt den Titel „himmel & erde“. Die Leitung Leitung hat Riccardo Minasi. Neben Werken von Bach und Schubert wird auch das Konzert für Orgel, Streichorchester und Pauken von Francis Poulenc gespielt. Solistin ist Iveta Apkalna, Titularorganistin der Elbphilharmonie.

Den zweiten Musikfest-Abend gestaltet das Ensemble am 17.05. mit einem komplett neu gestalteten Programm „resonanzen vier“: Politische Musik aus China – eine Sinfonie des Komponisten Xilin Wang. Wenn seine dem Schriftsteller Lu Xun gewidmete 5. Sinfonie erklingt, wird aus dem Kleinen Saal der Elbphilharmonie eine audiovisuelle Echokammer aus Verblendung und Schimmer, aus Reibung und Wut. Die Leitung hat Johannes Kalitzke.

Die Streams der Konzerte am 10. und 17. Mai sind jeweils am Konzertabend ab 20 Uhr in der Mediathek der Elbphilharmonie und auf resonanz.digital verfügbar.