7 Biergarten-Tipps für Hamburg

Die nächsten Abende werden heiß im Norden. Pünktlich zum Internationalen Bier-Tag wollen wir daher auf die schönsten Biergärten in Hamburg blicken. Viel Spaß mit unseren sieben Biergarten-Tipps für Hamburg – von Wilhelmsburg bis Blankenese.

1. Biergarten zum Anleger (Wilhelmsburg)

Der Biergarten zum Anleger in Wilhelmsburg liegt idyllisch direkt am Ernst-August-Kanal und bietet so einen wunderbaren Blick über das Wasser.

Link: www.zum-anleger.de/biergarten

Geöffnet: Mo-So ab 12 Uhr

2. Strandperle (Othmarschen)

Ein Strand mitten in Hamburg. In der Strandperle genießt man die Aussicht auf die vorbeiziehenden Containerschiffe mit den Füßen im Sand.

Link: www.strandperle-hamburg.de

Geöffnet: Mo-Fr ab 10:00 Uhr, Sa+So und Feiertage ab 9:00 Uhr

3. Centralpark (Altona)

Nur wenige Minuten von der S-Bahn Sternschanze entfernt öffnet der Centralpark an Sommertagen täglich ab 10:00 Uhr die Türen.

Link: www.centralpark-hamburg.net

Geöffnet: Mo-So ab 10:00 Uhr

4. Café Strauss (Eimsbüttel)

In diesem Biergarten kommen Freunde des exotischen Geschmacks voll auf Ihre Kosten: es wird nämlich als Spezilität Straussenfleisch serviert

Link: www.cafe-strauss.de

Geöffnet: Mo-So 10:00 Uhr – 24:00 Uhr

5. Kajüte S.B. 12 (Blankenese)

Direkt am Elbstrand kann man hier die Füße in den Sand stecken, während man ein leckeres Fischbrötchen im Biergarten genießt.

Link: www.kajuetesb12.de

Geöffnet: Mo-So 11:00 Uhr – 22:00 Uhr

6. Pony Waldschänke (Rissen)

Beim Besuch der Waldschänke ist Vorsicht geboten, denn der Pfau Fridolin hat es sich zum Hobby gemacht dem einen oder anderen Gast auch mal das Schnitzel bei Gelegenheit zu mopsen.

Link: www.pony-waldschaenke.de

Geöffnet: Mo – So 11:00 Uhr – 22:00 Uhr

7. Biergarten am Süllberg (Blankenese)

Einen atemberaubenden Ausblick über die Elbe hat man von der Terrasse des Süllberg Biergartens

Link: www.karlheinzhauser.de/biergarten

Geöffnet: Mo bis Fr 11:30 Uhr bis 22:00 Uhr, Sa und So 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr