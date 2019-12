So schön ist der Winter im Hamburger Westen

Am 22. Dezember ist Winteranfang. Wie schön der Winter im Hamburger Westen sein kann, zeigt die folgende kleine Bildergalerie – jedenfalls dann, wenn er auch mal da ist. Denn ein richtiger kalter Winter ist in Hamburg vorerst nicht in Sicht. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude…

1. Das Dockland umzingelt von Eisschollen.



Lizenz: CC BY 2.0

2. Winterliche Abendstimmung an der Elbe.



Lizenz: CC BY-ND 2.0

3. Eisschollen schwimmen auf der Elbe vor Neumühlen.



Lizenz: CC BY-SA 2.0

4. Weißes Schauspiel am Elbstrand von Wittenbergen.



Lizenz: CC BY 2.0

5. Das winterliche Hamburg bei Abenddämmerung.



Lizenz: CC BY-SA 2.0

6. Der Hamburger Hafen im Winter.



Lizenz: CC BY-SA 2.0

7. So sieht es aus, wenn der Winter Blankenese fest im Griff hat.



Lizenz: CC BY-SA 2.0

8. Winterliches Blankenese, mit Blick auf Cranz.



Lizenz: CC BY-SA 2.0